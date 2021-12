Bolsonaro vê Moro como "poupança de votos" para o segundo turno

Ele avalia que os votos do ex-juiz suspeito migrariam para ele numa eventual disputa contra Lula edit

Apoie o 247

ICL

247 – "O governo de Jair Bolsonaro já avalia que o melhor, para a candidatura do presidente, é que o ex-juiz Sergio Moro se mantenha no patamar de 9% de votos na disputa presidencial. Moro, nas palavras de um dos ministros de Bolsonaro, poderá funcionar como uma 'poupança de votos' que migrariam para o presidente no segundo turno", escreve a jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna na Folha.

"Com ele no páreo, os votos lavajatistas não migrariam para outro candidato de centro-direita, sendo 'poupados' na direita e se transferindo automaticamente para o presidente quando ele enfrentar Lula na segunda rodada da eleição", pontua.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE