Bolsonaro veste camisa de times de futebol, mas se recusa a usar a do Corinthians

Bolsonaro vestiu a camisa de diversos times para seus seguidores no Facebook, mas se recusou a colocar a camisa do Timão, apesar do pedido de alguns internautas. A torcida organizada do clube tem liderado atos antifascistas em São Paulo edit

247 - Em uma transmissão nas redes sociaisJair Bolsonaro resolveu mostrar a coleção de camisas de futebol que possui. A cada pedido que recebia, mudava a vestimenta, tirava foto e publicava na internet.

Ele chegou a vestir as camisas do Santos, Palmeiras, Fortaleza, Athletico-PR, Atlético-MG, Goiás, Internacional, Sport e Cascavel Futebol Clube. Mas ao ser cobrado por torcedores do Corinthians, ele respondeu apenas com "??????" e "Corinthians está dentro", mas não publicou a foto com a camisa do clube.

A torcida organizada do clube tem liderado atos antifascistas em São Paulo nos últimos meses. Torcedores do Corinthians foram à avenida Paulista e impediram ato de bolsonaristas, que haviam marcado manifestação no local contra a democracia e o STF.





