Bolsonaro veta R$ 200 milhões para vacina '100% brasileira' da USP Ribeirão Preto

247 - Jair Bolsonaro vetou R$ 200 milhões que seriam usados no desenvolvimento da vacina contra Covid-19 "100% brasileira" anunciada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O corte no dinheiro veio um dia após Bolsonaro convidar o ministro Marcos Pontes para sua live semanal nas redes sociais para falar sobre o imunizante.

Durante a transmissão, na quinta-feira (22), o ministro afirmou que o "nosso desafio aqui é justamente o Orçamento". "Esse custo é um investimento muito bom para o País. São R$ 30 milhões para essa fase 1 e 2, um ensaio clínico com 360 pacientes, e depois são mais R$ 310 milhões com a fase 3, com 25 mil pacientes. Tenho a esperança agora que isso entre no Orçamento", disse o ministro.

As fases 1, 2 e 3 envolvem testes em humanos, para avaliar a segurança e a eficácia do imunizante contra o vírus.

Bolsonaro afirmou que "a peça orçamentária para os 23 ministérios é bastante pequena e é reduzida ano após ano". "Tivemos um problema no Orçamento no corrente ano, então tem um corte previsto bastante grande no meu entender, pelo tamanho do orçamento, para todos os ministérios. Todo mundo vai pagar um pouco a conta disso aí", disse.

