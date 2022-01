Bolsonaro volta a afirmar, sem provas, que suposta facada em 2018 foi crime encomendado

Apoie o 247

247 - Menos de 24 horas após receber alta hospitalar devido a uma obstrução intestinal, Jair Bolsonaro voltou a afirmar, sem provas, que o suposto atentado a faca que sofreu durante um ato de campanha em 2018, em Minas Gerais foi um crime encomendado e que Adélio Bispo, preso como autor da agressão, teria apenas “cumprido uma missão”. “Ele foi pra cumprir uma missão", disse Bolsonaro em entrevista à TV Nova Nordeste nesta quinta-feira (6), de acordo com o UOL.

Ainda segundo ele, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) teria atuado para atrapalhar as investigações da Polícia Federal para que Adélio não revelasse os mandantes do atentado. "Três advogados, não são advogados simples, advogados já de certo nome, comparecem em Juiz de Fora em menos de 24 horas. Aqui mesmo na Câmara dos Deputados uma pessoa tentou entrar com documento falso do Adélio para que ele tivesse um álibi. Para comprar uma passagem de avião para Juiz de Fora, é preciso se programar, então esse advogado se programou para, fato, o Adélio tentasse matar, e não fosse linchado. Ele tinha que interferir para ele não abrir o bico", disse Bolsonaro.

A afirmação de Bolsonaro, porém, vai de encontro ao resultado dos inquéritos abertos pela Polícia Federal que concluíram que Adélio Bispo agiu sozinho. Um documentário da TV 247, realizado pelo jornalista Joaquim de Carvalho no ano passado , também levanta dúvidas se o que ocorreu foi de fato um atentado ao então candidato de extrema direita.

