Bolsonaro volta a ameaçar com decreto contra ações de prevenção na pandemia

Jair Bolsonaro ameaçou nesta quarta-feira (5) editar um decreto contra medidas de restrição e disse que "nenhum tribunal vai contestar". Ele também disse que "não espera baixar o decreto", mas caso tome a decisão "ele será cumprido com todas as forças que todos meus ministros têm" edit

247 - Jair Bolsonaro (sem partido) ameaçou nesta quarta-feira (5) editar um decreto contra medidas de restrição contra a Covid-19 que "nenhum tribunal vai contestar". Ele também disse que "não espera baixar o decreto", mas caso tome a decisão "ele será cumprido com todas as forças que todos meus ministros têm". A informação é do portal UOL.

Ao longo do discurso, na abertura da semana das comunicações no Palácio do Planalto, Bolsonaro afirmou que o possível decreto se basearia no incisos do artigo V da Constituição Federal, mas não explicou mais detalhes. Citando as manifestações a seu favor do dia 1º de maio, ele ainda subiu ao tom ao falar de decretos de governadores e prefeitos para o controle da pandemia do novo coronavírus.

"Nas ruas, já se começa a pedir por parte do governo que ele baixe decreto e se eu baixar um decreto ele vai ser cumprido, não vai ser contestado por nenhum tribunal porque ele será cumprido. O que ele constaria no corpo? Constaria os incisos do art. 5", disse

Bolsonaro ainda disse que o Congresso vai estar do seu lado e questionou: quem poderá contestar o art. 5 da CF?". Ele ainda fez mais uma ameaça. "E não será contestado, não ouse contestar, quem quer que seja", disse.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.