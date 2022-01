Bolsonaro volta a atacar governadores do PT: fizeram algo de assombrar na pandemia

Apoie o 247

ICL

247 - O negacionista Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar os governadores pela atuação na pandemia da Covid-19, nesta segunda-feira, 10, em entrevista à Jovem Pan. Ele atacou os “governadores petistas”, entre eles Camilo Santana, do Ceará, e Rui Costa, da Bahia.

“Eu acredito que sou a pessoa mais importante do Brasil no momento. Se tivesse no meu lugar um petista, eu acho que esse Brasil já era uma Venezuela”, disse. “O que os governadores petistas fizeram nos seus estados foi algo de assombrar, como na Bahia e em outros estados de esquerda também, como Ceará”, acrescentou.

Em agosto de 2020, em visita ao Ceará, Bolsonaro disse que Camilo atuou de forma "criminosa e maldosa" ao decretar as medidas sanitárias, como lockdown e isolamento social.

PUBLICIDADE

Nesta segunda, Bolsonaro defendeu ainda que o lockdown e outras ações para conter o avanço da Covid-19 no Brasil foram um “trabalho orquestrado para tentar, pela economia, me desgastar. É comum em um país como o Brasil, tudo o que acontece a pessoa apontar primeiro para o presidente da República: ‘ele é o responsável’”.

“No meu entender, [o lockdown] foi um trabalho orquestrado para tentar, pela economia, me desgastar. É comum em um país como o Brasil, tudo o que acontece a pessoa apontar primeiro para o presidente da República: ‘ele é o responsável’”, disse o presidente.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE