Bolsonaro volta a atacar imprensa e diz que governo comprou leite condensado ‘para enfiar no rabo de jornalista’

Em vídeo que circula nas redes sociais, Jair Bolsonaro voltou a dizer que as latas de leite condensado adquiridas pelo governo são “para enfiar no rabo de jornalista” edit

247 - Depois de atacar a imprensa em um almoço com artistas bolsonaristas numa churrascaria, Jair Bolsonaro voltou a dizer que as latas de leite condensado compradas pelo governo federal são “para enfiar no rabo de jornalista”.

Em vídeo que circula nas redes sociais Bolsonaro aparece sem máscara e aglomerando. “É desprezível o comportamento desse corrupto, criminoso e genocida! Enquanto MP e TCU já apontam indício de superfaturamento nos 15 milhões gastos em leite condensado, Bolsonaro segue atacando imprensa”, escreveu a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) no Twitter.

Na quarta-feira (27), Bolsonaro afirmou, em reunião com ministros e apoiadores: “Lata de leite condensado. Vá pra puta que o pariu. Imprensa de merda. É pra enfiar no rabo de vocês da imprensa essas latas de leite de condensado todas”.

"É pra enfiar no rabo dos jornalistas"



É desprezível o comportamento desse corrupto, criminoso e genocida! Enquanto MP e TCU já apontam indício de superfaturamento nos 15 milhões gastos em leite condensado, Bolsonaro segue atacando imprensa.Toda solidariedade aos trabalhadores! pic.twitter.com/U79ktNILrn — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) January 28, 2021





