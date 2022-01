Bolsonaro volta a confrontar STF e ataca Barroso e Moraes: "quem eles pensam que são?"

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro voltou a atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso nesta quarta-feira (12). “Quem eles pensam que são?”, questionou. Bolsonaro é alvo de cinco inquéritos no STF, quatro deles têm Moraes como relator, e de um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), presidido por Barroso. Bolsonaro também afirmou que Barroso entende de “terrorismo” e acusou Moraes de atuar fora das regras constitucionais.

“Quem é que esses dois pensam que são? Quem eles pensam que são? Vão tomar medidas drásticas dessa forma, ameaçando, cassando liberdades democráticas nossas, a liberdade de expressão. Porque eles não querem assim, porque eles têm candidato. Os dois, nós sabemos, são defensores do Lula, querem o Lula presidente — disse Bolsonaro a um canal bolsonarista, de acordo com O Globo.

O novo ataque parece pôr fim à trégua entre Bolsonaro e os ministros do STF após os episódios do dia 7 de setembro de 2021. A data marcou o ápice da tensão uma vez que Bolsonaro chamou o ministro Alexandre de Moraes de “canalha”e afirmou que não iria mais cumprir as decisões judiciais do magistrado.

Dois dias depois, porém, Bolsonaro divulgou uma nota afirmando que as declarações feitas em eventos públicos com apoiadores foram feitas no “calor do momento”.

