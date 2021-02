Bolsonaro volta a defender a cloroquina e diz que "ninguém está fazendo nada errado ou jogando fora"

247 - Recorrendo mais uma vez a uma tergiversação, Bolsonaro disse em live nesta quinta-feira (11), que, além da Covid-19, doença para a qual o remédio não tem comprovação científica, há outras enfermidades tratadas com a substância, como malária e lúpus. Mas o ato é que Bolsonaro durante toda a pandemia defendeu o uso da cloroquina como parte do "tratamento" contra a Covid-19.

A Folha de S.Paulo revelou que o Ministério da Saúde usou a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) para a produção de 4 milhões de comprimidos de cloroquina, com o emprego de recursos públicos emergenciais voltados a ações contra a Covid-19.

"Está uma polêmica muito grande sobre hidroxicloroquina, fabricou a mais, gastou, era dinheiro do Covid, não era. Pessoal, tem a Covid aí, outras doenças continuam. Não é só Covid. A malária continua. O lúpus continua. Nós temos aqui, em média, 200 mil casos de malária no Brasil. Não sei quantos comprimidos a pessoa toma para se cuidar de malária. Mas muita gente, na região amazônica, toma preventiva", disse Bolsonaro. O titular do Executivo disse ainda que "tem muito médico que usa a hidroxicloroquina, a ivermectina para o tratamento precoce" e que a produção de comprimidos é da ordem de 13 milhões, com validade de quatro anos. "Ninguém está fazendo nada errado ou jogando fora", disse Bolsonaro.

