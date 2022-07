Bolsonaro volta a defender 'apuração paralela' e evita falar se passará a faixa presidencial em caso de derrota

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro voltou a defender nesta sexta-feira (22) a adoção de um sistema de apuração paralela nas eleições deste ano, como apresentado pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, durante uma audiência na Câmara dos Deputados. Ele, porém, evitou dizer o que deverá fazer caso o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) se recuse a acatar a sugestão.

“Temos muito tempo pela frente...Eu vou dar golpe em mim mesmo, é isso? Eu vou dar autogolpe?”, disse Bolsonaro durante visita a um posto de gasolina em Brasília, de acordo com o jornal O Globo.

Ao ser questionado se pretende passar a faixa presidencial caso seja derrotado no pleito de outubro, o atual ocupante do Palácio do Planalto também evitou se manifestar. “Você está louca que eu fale ‘não’, né?”, respondeu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As pesquisas de intenção de voto apontam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa presidencial e pode ganhar o pleito no primeiro turno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE