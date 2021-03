Bolsonaro volta a falar em "histórico de atleta" ao divulgar vídeo sobre atividade física e a Covid-19

247 - Jair Bolsonaro voltou a fazer referência a seu suposto "histórico de atleta", que o faz não se preocupar com a Covid-19.

Na manhã desta segunda-feira (22), o presidente divulgou uma matéria da CNN Brasil tratando da incidência da Covid-19 nos que praticam esportes, e no texto ironizou: "Pelo meu histórico de atleta..."

A declaração se dá um ano após ter dado início ao discurso negacionista. "No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar, nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão", disse o presidente à época.

- "Pelo meu histórico de atleta ....." - Bom dia a todos. . O Brasil recebeu neste domingo o 1º carregamento de doses... Posted by Jair Messias Bolsonaro on Monday, March 22, 2021

