Bolsonaro volta a fazer propaganda de cloroquina neste sábado

Embora a comunidade científica de todo o mundo esteja abandonando o uso da hidroxicloroquina ou cloroquina no tratamento da Covid-19, Bolsonaro volta a fazer propaganda do medicamento nas redes

247 - Apesar de estudos e pesquisas científicas reafirmarem a ineficácia do uso da cloroquina no tratamento da Covid-19, Jair Bolsonaro continua a propagar o uso do medicamento como se fosse a cura da doença.

Neste sábado (18), Bolsonaro voltou a usar as redes sociais para falar sobre o farmaco publicando uma matéria antiga da Fox News.

"FoxNews mostra estudos sobre a eficácia da Hidroxicloroquina no combate ao Coronavírus", escreveu Bolsonaro.

Recentemente, a CNN destacou que a Fox News "abandona silenciosamente" a hidroxicloroquina, que vinha sendo defendida insistentemente por Donald Trump.

"Após semanas de cobertura incansável, 'hypando' o remédio antimalária como um tratamento que poderia mudar o jogo contra o coronavírus, a Fox News praticamente parou de mencioná-lo. O mesmo aconteceu com Trump, que não menciona há uma semana", diz um trecho da reportagem da CNN.

O "silêncio" do canal veio depois de estudos divulgados na França e nos EUA, pela agência governamental que cuida dos veteranos de guerra.

- @FoxNews mostra estudos sobre a eficácia da Hidroxicloroquina no combate ao Coronavírus. https://t.co/C0qbQmqDez — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 18, 2020





