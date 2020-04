Bolsonaro volta a incitar ataques à imprensa: “inventam tudo” (vídeo)

"Eu não vou falar com a imprensa. O que eu li hoje inventam tudo. Então pode continuar inventando aí", disse Jair Bolsonaro nesta quarta-feira, em mais uma de suas cenas em frente ao Palácio da Alvorada edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a atacar a imprensa nesta quarta-feira (22) ao afirmar que a mídia “inventa tudo”. "Eu não vou falar com a imprensa. O que eu li hoje inventam tudo. Então pode continuar inventando aí", disse sem explicar a razão da sua irritação. Ainda segundo ele, a imprensa é “canalha”.

“Tenho um parente meu que é lotérico. Em uma cidade pequenininha. Toda vez que eu falo em lotérica, essa imprensa canalha diz que eu estou fazendo pelo meu parente. Não tem nada a ver com isso", disse Bolsonaro em referência ao irmão Ângelo, proprietário de uma lotérica em Eldorado, no interior de São Paulo. A declaração de Bolsonaro foi feita após um apoiador perguntar sobre as medidas adotadas por ele em relação às lotéricas.

Em março, Bolsonaro publicou um decreto determinando a abertura das casas lotéricas de todo o país em meio às medidas de isolamento social adotadas por estados e prefeituras visando conter a pandemia causada pelo novo coronavírus.

- Inventam e aumentam!

- Alvorada 09h00 (22/04/2020). pic.twitter.com/f181iU5win — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 22, 2020

