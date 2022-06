Bolsonaro volta a 'por a cara no fogo' por Milton Ribeiro e diz não haver 'mínimo indício' contra ex-ministro

"O Ministério Público foi contra a prisão do Milton. Não tinha mínimo indício de corrupção por parte dele", disse Jair Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) voltou a defender o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro na noite deste domingo (26). Durante entrevista ao programa 4 por 4, da Jovem Pan, Bolsonaro disse que não há o "mínimo indício" de que Ribeiro tenha cometido crime.

"O Ministério Público foi contra a prisão do Milton. Não tinha mínimo indício de corrupção por parte dele e no meu entender ele foi preso injustamente", afirmou.

>>> Assessores do MEC pediram demissão após insistência de Milton Ribeiro em manter pastores na pasta

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsonaro ignorou os áudios captados por interceptação telefônica em que o ex-ministro afirma que Bolsonaro o ligou para afirmar que estava com "pressentimento" de que ocorreria uma operação contra ele e disse que a prisão serviu para criar "narrativas para desgastar o governo".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em março, quando surgiram os primeiros indícios contra o ex-ministro, Bolsonaro chegou a dizer que colocaria a "cara no fogo" por Ribeiro em meio às suspeitas no Ministério da Educação. Na última quarta-feira (22), logo após a prisão, buscou se descolar do antigo aliado, dizendo que "ele que responda pelos atos dele".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ribeiro foi preso na última quarta em uma operação da Polícia Federal por suspeita de operar um balcão de negócios no Ministério da Educação e na liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE