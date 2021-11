Bolsonaro volta a tripudiar de PL dos absorventes: "mulher começou a menstruar no meu governo"

Ironia ao projeto que previa distribuição gratuita de absorventes a pessoas em situação de vulnerabilidade social foi feita durante conversa com apoiadores. "No governo do PT não menstruava, no do PSDB não menstruava também”, disparou edit

Carolina Fortes, Revista Fórum - Em mais um evidente desrespeito à população, o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) ironizou, nesta quinta-feira (25), o veto ao projeto que previa distribuição gratuita de absorventes a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Não sabia, a mulher começou a menstruar no meu governo. No governo do PT não menstruava, no do PSDB não menstruava também”, disse durante conversa com apoiadores na frente do Palácio do Planalto.

Ele voltou, também, a afirmar que o projeto não apresentava de onde viria a fonte de recursos, apesar da proposta afirmar que o dinheiro viria do montante destinado pela União ao Sistema Único de Saúde (SUS) – e, no caso das presidiárias, do Fundo Penitenciário Nacional.

