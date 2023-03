Bolsonaro volta para o Brasil no momento em que Donald Trump pode ser preso

No Brasil, Bolsonaro também deve enfrentar dificuldades jurídicas, principalmente envolvendo o 8 de janeiro e o caso das joias sauditas edit

Por Pedro Paiva, correspondente do 247 em Nova York - Uma fonte que trabalha no Aeroporto de Orlando afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro embarca amanhã para o Brasil no Voo GOL 7601 que sai da Flórida às 21:55 (horário local). A previsão de chegada em Brasília é às 7:10.

O ex-presidente terá direito ao serviço VIP, que nada mais é que uma escolta da área do check-in até o portão de embarque, tal qual aconteceu com Michelle Bolsonaro.

Com a volta ao Brasil, Bolsonaro abandona o processo de mudança de status para o visto de turismo que abriu nos Estados Unidos. No fim de janeiro, o ex-presidente iniciou o processo na imigração para permanecer no país de maneira legal.

A expectativa é que Bolsonaro seja recebido no aeroporto por correligionários do PL. Nenhum evento envolvendo o ex-presidente está confirmado.

>>> Bolsonaro se apropriou de mais um estojo de joias com Rolex de diamantes dado pela monarquia saudita

A volta ao Brasil acontece no mesmo momento em que, nos EUA, seu aliado Donald Trump corre o risco de ser preso a qualquer momento. A procuradoria de Nova York acusa Trump de ter adulterado documentos legais para esconder o fato de que ele teria pagado US$130 mil para a atriz pornográfica Stormy Daniels, com intuito de que ela mantivesse em segredo um caso que teria tido com o republicano nos anos 2000.

No Brasil, Bolsonaro também deve enfrentar dificuldades jurídicas, principalmente envolvendo o 8 de janeiro e o caso das joias sauditas.

