Bolsonaro zerou recursos de universidades no mesmo dia em que tinha recuado de bloqueio

"Nos deixaram com o saldo negativo", disse a reitora da UnB, Márcia Abrahão Moura edit

Apoie o 247

ICL

247 - Faltando menos de um mês para terminar o mandato, o governo de Jair Bolsonaro voltou atrás na decisão de não bloquear recursos de universidades e institutos federais e deixou as instituições sem recursos para o mínimo necessário para o funcionamento.

O novo decreto zerou o limite de pagamento de despesas discricionárias do Ministério da Educação para o mês de dezembro. Segundo reitores da universidades, a situação ficou mais grave do que no início da semana, quando o governo anunciou o bloqueio de recursos.

No início desta semana, houve o congelamento no valor de R$ 366 milhões, que foi liberado e, na sequência, bloqueado nessa quinta-feira.

"O corte nos recursos da UnB feito pelo Governo Federal subiu para R$ R$17.227.000,00 hoje. Tiraram até o que não temos. Nos deixaram com o saldo negativo. Comprometeu todos os pagamentos que ainda temos que fazer este ano, incluindo restaurante, bolsas, limpeza, água e luz", afirmou a reitora da Universidade de Brasília (UnB), Márcia Abrahão Moura.

Em resumo, há três marcos negativos na gestão do Orçamento de Educação ao longo do ano, segundo g1:

Junho: corte de R$ 1,6 bilhão no MEC; para universidades e institutos federais, o valor retirado foi de R$ 438 milhões;

Outubro: bloqueio temporário de R$ 328,5 milhões para universidades e institutos; verba foi liberada posteriormente;

Novembro: congelamento de R$ 366 milhões, considerando recursos de universidades e institutos federais, sob a justificativa de respeitar a chamada regra do teto de gastos, que limita os gastos públicos. O dinheiro foi liberado nesta quinta.

O corte nos recursos da UnB feito pelo Governo Federal subiu para R$ R$17.227.000,00 hoje. Tiraram até o que não temos. Nos deixaram com o saldo negativo. Comprometeu todos os pagamentos que ainda temos que fazer este ano, incluindo restaurante, bolsas, limpeza, água e luz. — Márcia Abrahão Moura (@mamabrahao) December 2, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.