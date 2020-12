Bomba-relógio: sem restrições a festas, infectologistas preveem avanço da covid em janeiro

247 - Embora alguns estados brasileiros comecem a anunciar restrições às festas de Natal e Ano Novo para conter a pandemia do novo coronavírus, o próprio governo federal e seus apoiadores se opõem, facilitando o descontrole da pandemia.

Na última sexta-feira (4) bolsonaristas divulgaram uma hashtag nas redes sociais como parte de uma campanha pela realização de festas natalinas.

Para infectologistas, a falta de sintonia entre as autoridades acerca das restrições resultará em aumento de infecções e um janeiro complicado, informa o UOL.

O comportamento do governo federal e dos bolsonaristas vai na contramão do que ocorre em outros países. Na Itália, por exemplo, que é um país de forte tradição natalina, o governo decidiu desestimular as festas em 2020.

No Brasil, o estado de São Paulo proibiu Réveillon em bar, restaurante e hotel e recomenda que as celebrações não reúnam mais do que dez pessoas. Em Belo Horizonte, a prefeitura proibiu o consumo de bebida alcoólica em bares, restaurantes e lanchonetes a partir do dia 7 de dezembro. Assim com São Paulo, Rio Grande do Sul suspendeu as festas de fim de ano.

Em nível federal, do entanto, o silêncio sobre o assunto sugere que o governo deixará as medidas restritivas a cargo dos outros entes da federação, o que é um erro, dizem os infectologistas, consultores da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia).

