Bombeiro bolsonarista usa arma de fogo e quase mata atendente do McDonald's

Do Terra – O bombeiro Paulo César de Souza Albuquerque, acusado de atirar no atendente do McDonald's Mateus Domingues Carvalho após uma discussão, se apresentou na tarde desta segunda-feira (9) na 32ª DP, na Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O delegado Angelo José Lages Machado, da 32ª DP (Taquara), realizou o pedido de prisão temporária do acusado, no entanto, a Justiça do Rio negou a prisão. Paulo César prestou depoimento na delegacia da Taquara e foi liberado.

Um atendente do McDonald's da Taquara, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi agredido e acabou baleado na região da barriga durante a madrugada desta segunda-feira, 9, após discussão com cliente por causa de um cupom de desconto.

Bombeiro bolsonarista, com porte de arma, foi ao McDonald's e iniciou uma briga por causa de cupom de desconto.



Por ter arma, ATIROU e quase matou o jovem atendente de 21 anos, que trabalhava à noite pra tentar pagar faculdade.



P.s. O cupom não era mais válido. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Thiago Brasil (@ThiagoResiste) May 10, 2022

De acordo com informações da TV Globo, Mateus Domingues Carvalho, de 21 anos, foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. O quadro do jovem é considerado estável. A polícia investiga o caso.

“O cliente começou a gritar na pista do drive. Que se não tratasse ele bem, ele invadia o estabelecimento e daria um tiro no funcionário. E ele aplicou um disparo de arma de fogo à queima-roupa dentro do estabelecimento”, contou uma testemunha do caso.

Segundo colegas do atendente, o cliente informou apenas no final do seu pedido que tinha um cupom de desconto. O atendente explicou que essa informação precisa ser passada no início. O homem quebrou a proteção de acrílico, deu um soco no rosto de Mateus e depois invadiu o restaurante para efetuar o disparo com arma de fogo antes de fugir.

Em nota, o McDonald's informou que "a empresa está acompanhando e dando todo o suporte para seus familiares e já está colaborando com as investigações sobre o caso”.

