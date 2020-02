Boulos parabeniza Petra Costa e cita Tom Jobim: “no Brasil, sucesso é ofensa pessoal”

O ex-presidenciável Guilherme Boulos, líder do MTST, prestou solidariedade à cineasta Petra Costa, diretora de Democracia em Vertigem, que retrata o golpe contra Dilma Rousseff. "A bolha da direita no Twitter lembra uma frase de Tom Jobim: 'No Brasil, sucesso é ofensa pessoal...' Parabéns Petra e toda equipe de Democracia em Vertigem!", disse edit