Boulos alerta para a narrativa golpista e cobra posicionamento de instituições democráticas

O líder do MTST destaca que Jair Bolsonaro segue na tentativa de mobilizar seus apoiadores e suas bases de sustentação no governo para a defesa de um golpe ao tentar deslegitimar o sistema eleitoral brasileiro. "Ou desmoralizamos o golpismo ou seremos devorados por ele", afirma

247 - Em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo, o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, alerta para a defesa de um golpe feita por Jair Bolsonaro ao tentar deslegimitar o sistema eleitoral brasileiro.

"A sociedade precisa rechaçar o movimento golpista no nascedouro. As manifestações de rua cumprem importante papel de contraponto. O Parlamento tem que convocar o ministro da Defesa para esclarecimentos. Todas as instituições e forças democráticas têm o dever de se posicionarem, sob a pena de cair na vala da covardia histórica. Ou desmoralizamos o golpismo ou seremos devorados por ele", afirma.

"Se conseguir trazer para o jogo setores das Forças Armadas e das polícias militares — onde tem inegável influência —, pode provocar um cenário de caos, que colocará o Brasil no caminho do golpe. Suponhamos que Bolsonaro chegue até a eleição de 2022 e seja derrotado. E que altos oficiais do Exército e das polícias ponham em xeque o resultado. Como os quartéis reagirão? Por isso a pressão do general Braga Netto sobre o Congresso e sua nota em defesa do voto impresso são tão graves", acrescenta.

