Boulos aponta "desespero" de Ciro e condena sua viagem a Paris nas eleições de 2018

247 – O líder do MTST, Guilherme Boulos, respondeu às críticas de Ciro Gomes, presidenciável do PDT, que disse que as alianças do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com partidos do campo progressista estariam desmoralizando a política. Segundo Boulos, tal postura pode ser reflexo de seu "desespero" com as pesquisas, que o mostram com poucas chances de passar ao segundo turno.

Boulos afirmou ainda que o que desmoraliza a política é viajar a Paris e deixar de lutar para derrotar o fascismo representado por Jair Bolsonaro. O político do Psol, que concorrerá a deputado neste ano, também afirmou que é difícil construir projetos coletivos com quem se comporta como Ciro.

☀️🌹 Boulos respondeu críticas de Ciro Gomes:



Disse que Ciro está passando do ponto e parece "desesperado" com pesquisas. Boulos lembrou ida de Ciro a Paris, logo após primeiro turno de 2018.



Boulos ressaltou que, apesar disso, "respeita Ciro".pic.twitter.com/eD9P3uQ7Gv April 21, 2022

