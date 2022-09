Boulos detona Ciro: “parece um palhaço incompetente”

Segundo o candidato a deputado Guilherme Boulos (Psol), o presidenciável do PDT, Ciro Gomes, "não sabe mais o que fazer para aparecer. Triste fim" edit

247 - O candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) rebateu nesta quinta-feira (22) as críticas feitas pelo candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT). De acordo com o pessolista, que também é líder nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), o pedetista "parece um palhaço incompetente, que não sabe mais o que fazer para aparecer. Triste fim".

Na quinta-feira (22), Ciro afirmou que Boulos é "oportunista". "[É] Tudo carreirista. Guilherme Boulos junto com [Henrique] Meirelles [no palanque de Lula]? É falta de caráter. Alguém está sendo enganado. Você acredita que o Meirelles está sendo enganado? Você acha que o Boulos é burro? Ele é apenas oportunista", afirmou o presidenciável durante a sabatina realizada pelo CB.Poder especial — programa feito em parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília.

Hoje Ciro Gomes resolveu me atacar gratuitamente. Em seu desespero eleitoral, cada dia escolhe um novo alvo. Parece um palhaço incompetente, que não sabe mais o que fazer para aparecer. Triste fim. Au revoir! September 22, 2022

