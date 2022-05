Boulos: "este será o último 1° de maio com milicianos no poder, Lula voltará nos braços do povo"

Apoie o 247

247 - O coordenador do MTST, Guilherme Boulos, participou neste domingo do ato do dia 1° de maio na praça Charles Miller, em São Paulo e ressaltou em sua fala que este "será o último 1° de maio com milicianos no poder".

"Será uma guerra, eles usarão o ódio e as fake news, nós usaremos a militância e mobilização para eleger Lula", disse.

Ele ainda ressaltou a importância da revogação da reforma trabalhista.

Lula no Dia do Trabalhador das Centrais Sindicais https://t.co/EhIQU0HpbR — Lula (@LulaOficial) May 1, 2022

