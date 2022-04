Boulos ironiza Guedes: 'a meta é dobrar o número de famílias com fome'

O líder do MTST fez referência à declaração do ministro, de que, se Jair Bolsonaro for reeleito, a política econômica será a mesma edit

247 - O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, criticou nesta quarta-feira (13) o ministro da Economia, Paulo Guedes, após o titular da pasta afirmar, na segunda-feira (11), que, se Jair Bolsonaro for reeleito, o programa econômico seria "o mesmo, só que aprofundando".

"Paulo Guedes prometeu que, se for reeleito, Bolsonaro vai continuar e aprofundar o que fez em termos de economia até aqui. A meta é dobrar o número de famílias com fome e fazer o litro da gasolina a 20 reais?", escreveu Boulos no Twitter.

Em 2020, o Brasil registrou 55,2% da população vivendo com algum tipo de insegurança alimentar (grave, moderada ou leve), de acordo com levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan).

Ao citar a gasolina, Boulos fez referência ao preço alto do combustível, que, no território nacional, tem uma média superior a R$ 7 por litro, muito em função da política de preços da Petrobrás, pois o valor dos produtos derivados de petróleo varia de acordo com a cotação do dólar no mercado internacional. Há localidades em que o preço médio do litro da gasolina supera os R$ 10.

Paulo Guedes prometeu que, se for reeleito, Bolsonaro vai continuar e aprofundar o que fez em termos de economia até aqui. A meta é dobrar o número de famílias com fome e fazer o litro da gasolina a 20 reais?

