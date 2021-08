Boulos: 'prisão de Galo é vingança do grupo social que comanda o Brasil de privilégios'

De acordo com o líder do MTST, Guilherme Boulos, "manter Galo, Biu e Thiago presos é a vingança do grupo social que comanda o Brasil de privilégios e desigualdades que Borba Gato ajudou a construir" edit

247 - Em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo, o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, destaca que a prisão preventiva de Paulo Galo, Danilo Biu e Thiago Zem pelo ato na estátua do Borba Gato foi consequência de uma ordem judicial "sem fundamentação legal, denunciada por criminalistas como Augusto de Arruda Botelho". De acordo com o ativista, "manter Galo, Biu e Thiago presos é a vingança do grupo social que comanda o Brasil de privilégios e desigualdades que Borba Gato ajudou a construir".

"Não é legítimo", diz Boulos, "manter pessoas presas ao arrepio da lei, apenas como forma de vingança". "Defender a liberdade imediata deles é um dever democrático", acrescenta.

"Já vimos como abusos judiciais fizeram mal ao país nos últimos anos. Aliás, vemos todos os dias com a aplicação do viés punitivista de encarceramento em massa —utilizando, inclusive, dos mesmos expedientes desta prisão— que nos levou a ter a terceira maior população carcerária do mundo, com o perfil já conhecido: jovens, negros e pobres".

