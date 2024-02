Braga Netto chega à sede da PF para prestar depoimento sobre trama golpista

Apoie o 247

247 - O ex-ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, chegou à sede da Polícia Federal (PF) em Brasília no início da tarde desta quinta-feira (22) para prestar depoimento no âmbito de uma investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. Jair Bolsonaro (PL) e outras 22 pessoas, incluindo ex-ministros e militares, também serão ouvidos no mesmo inquérito nesta quinta-feira.

De acordo com informações da PF, o general da reserva é acusado de incitar ataques contra membros das Forças Armadas que não aderiram à alegada tentativa de golpe. Mensagens obtidas nos celulares de alvos da operação Tempus Veritatis revelam que Braga Netto teria ordenado críticas aos então comandantes do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, e da Aeronáutica, Carlos de Almeida Baptista Júnior.

As mensagens também apontam que o ex-ministro proferiu uma série de xingamentos e ofensas a integrantes da cúpula das Forças Armadas que não endossaram os planos de golpe de Estado. Em uma das mensagens, Braga Netto se refere a Freire Gomes como "cagão" e pede que a cabeça dele seja “oferecida aos leões”.

