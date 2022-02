Braga Netto trabalha para impedir que Heleno seja candidato a vice na chapa de Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - O grupo de militares ligado ao ministro da Defesa, Walter Braga Netto, tem trabalhado para reduzir as chances de o ministro do GSI, Augusto Heleno, ser escolhido por Jair Bolsonaro (PL) para ser o candidato a vice-presidente em sua chapa neste ano, informa Bela Megale, do jornal O Globo.

Os aliados de Braga Netto, em conversas com interlocutores de Bolsonaro, defendem que Heleno não exerce a mesma liderança sobre a tropa que o ministro da Defesa. Eles também apelam para a idade avançada de Heleno que, na visão do grupo, não teria a disposição necessária para ocupar o posto.

O grupo argumenta ainda que a força de Braga Netto junto às Forças Armadas será um alicerce importante para a reeleição de Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eles lembram também que Heleno já fez críticas a parlamentares do Centrão e que este fato causa incômodo entre a classe política. Em 2021, Heleno afirmou: "se gritar pega centrão, não fica um, meu irmão".

Aliados de Heleno, por outro lado, levaram a Bolsonaro enquetes feitas em grupos de extrema direita que apontam o nome do ministro do GSI como preferido para ocupar o posto de vice.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE