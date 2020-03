Brasil: 514 infectados em 20 estados e no DF

O número mais recente - divulgado às 20h20 desta quarta-feira, 18 - de casos de coronavirus no Brasil é de 514. Eles estão espalhados por praticamente todos os estados do país, mais o DF edit

247 - As secretarias estaduais de Saúde comunicaram 514 casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil em 20 estados e no Distrito Federal.

Segundo os dados das secretarias, "em São Paulo, foi registrada a 4ª morte pelo coronavírus no Brasil, confirmada nesta quarta pelo governo estadual. Paraíba registrou o primeiro caso confirmado de infecção pelo vírus e, na região Norte, o Pará registrou um caso confirmado pela primeira vez."

A reportagem do portal G1 destaca que "o último balanço do Ministério da Saúde, divulgado na noite desta quarta-feira, contabiliza 428 infectados."

A matéria ainda acrescenta que "nesta quarta, a secretaria de Saúde de Goiás confirmou 12 casos do coronavírus, e a da Bahia anunciou o 18° infectado. O governo de Tocantins confirmou o primeiro caso no estado e o Rio de Janeiro confirmou em coletiva que são 49 casos até o momento. O Pará registrou o primeiro caso de infecção por coronavírus. O Amazonas registrou o segundo caso. Já no Distrito Federal, a secretaria de saúde confirmou 34 casos. Em Minas Gerais, o número chega a 19 infectados em todo o estado, 10 estão na capital. Sergipe confirmou o sexto caso do coronavírus."

Veja os números:

Casos confirmados do novo coronavírus no Brasil

Estado Secretarias da saúde Ministério da Saúde AC 3 0 AL 1 1 AP 0 0 AM 2 1 BA 28 3 CE 11 9 DF 36 26 ES 11 9 GO 12 8 MA 0 0 MT 0 0 MS 7 7 MG 19 15 PA 1 0 PB 1 0 PR 14 13 PE 22 16 PI 0 0 RJ 63 45 RN 1 1 RS 21 19 RO 0 0 RR 0 0 SC 14 10 SP 240 240 SE 6 5 TO 1 0 Total 512 428

Fonte: Secretarias estaduais da Saúde e Ministério da Saúde

