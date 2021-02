Brasil atinge mais de 10 milhões de casos e 246.560 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia

247 - O Brasil contabilizou 10.167.300 casos e 246.560 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia, segundo balanço do consórcio de veículos de imprensa.

O consórcio de veículos de imprensa divulgou novo levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde, consolidados às 20h deste domingo (21).

O país registrou 554 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 246.560 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 1.038. Já são 32 dias com essa média acima da marca de 1 mil. A variação foi de 2% em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de estabilidade nos óbitos pela doença.

Em casos confirmados, desde o começo da pandemia 10.167.300 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 29.035 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 47.658 novos diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de 4% em relação aos casos registrados em duas semanas, o que indica tendência de estabilidade também nos diagnósticos.

Informações do G1.

