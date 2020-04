Brasil cai pelo 2° ano seguido em ranking mundial de liberdade de imprensa

247 – O Brasil ocupa agora a posição 107 da lista de 180 países desta terça (21) da OBG Repórteres sem Fronteiras. A segunda queda consecutiva se deve a atitude hostil de Jair Bolsonaro aos jornalistas em meio à pandemia do novo coronavírus. A informação é do jornal Folha de São Paulo.

No ano anterior, de 2019, o país desceu duas posições em decorrência do clima “anti-imprensa” do processo eleitoral de 2018, e do assassinato de quatro jornalistas.

O relatório da ONG internacional diz que “os jornalistas brasileiros, e sobretudo as mulheres, estão cada vez mais vulneráveis e são regularmente atacados por grupos promotores de ódio e por apoiadores do presidente, em particular nas redes sociais”.

A primeira posição no ranking considerando apenas os países da América Latina é da Costa Rica. O Brasil perde também para Chile (51) e Equador (98).

No ranking mundial, os primeiros lugares são ocupados pela Noruega (1), Finlândia (2), Dinamarca (3) e Suécia (4).

