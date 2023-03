Brasil celebra Dia Mundial do Cuscuz neste domingo; conheça origem do prato e aprenda a fazer

Apoie o 247

247 - Neste domingo, dia 19 de março, é comemorado o Dia Mundial do Cuscuz, em homenagem a um dos pratos mais populares e queridos do país, especialmente na região Nordeste.

Considerado patrimônio imaterial da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o cuscuz é um prato que faz parte da cultura e da história do Brasil, sendo um símbolo da diversidade cultural do país.Trata-se de um preparado feito com semolina de trigo, água e sal, que é cozido no vapor e depois servido com diversos acompanhamentos, como carne de sol, ovos, queijo, manteiga, leite condensado, entre outros.

Para celebrar a data, diversos eventos são realizados, principalmente na região do Nordeste, com feiras, festivais e concursos gastronômicos.

Origem

Acredita-se que a origem do prato seja no norte da África, especificamente na região que compreende Marrocos, Argélia e Tunísia. O cuscuz teria sido difundido pelos povos berberes e árabes, que o levaram para outras regiões, como o Oriente Médio e a Península Ibérica.

Ao longo do tempo, o cuscuz foi sendo adaptado e incorporado às culinárias de diferentes países, ganhando variações de acordo com os ingredientes disponíveis e as tradições locais. Em Marrocos e na Tunísia, por exemplo, o cuscuz é frequentemente preparado com legumes e carnes, e pode ser acompanhado por molhos ou condimentos picantes.

Confira uma receita simples de cuscuz:

Ingredientes:

2 xícaras de água

1 xícara de sêmola de milho

1/2 colher de chá de sal

1 colher de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo:

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Em uma tigela, misture a sêmola de milho e o sal. Adicione a mistura de sêmola de milho à água fervente e mexa rapidamente até que a sêmola tenha absorvido toda a água. Abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 5 minutos, mexendo de vez em quando para evitar que grude no fundo da panela. Retire a panela do fogo e deixe o cuscuz esfriar por alguns minutos. Adicione o azeite de oliva e misture bem. Despeje o cuscuz em uma forma ou recipiente de sua escolha, pressionando-o firmemente com as costas de uma colher ou com as mãos úmidas. Deixe o cuscuz esfriar completamente antes de desenformar e servir.

Você pode servir o cuscuz com legumes cozidos, carne, frango ou peixe. É uma receita simples e muito versátil. Bom apetite!

(Artigo escrito com apoio de inteligência artificial).

