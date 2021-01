Brasil de Bolsonaro pode ser considerado vilão pelos EUA de Biden por questão ambiental

247 - O novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tomará posse no próximo dia 20 com a promessa de reverter várias das políticas de Donald Trump. A principal delas será a ambiental. Com isso, o Brasil de Bolsonaro poderá ser considerado um país vilão

A política ambiental do governo de Jair Bolsonaro é um ponto de antagonismo entre o governo brasileiro e o futuro governo dos EUA, que começará na próxima quarta-feira (20), com a posse do novo presidente Joe Biden.

Esse antagonismo foi explicitado durante a campanha eleitoral do ano passado. Nos debates Biden mostrou que não concorda com a atual política ambiental brasileira. Em um deles, chegou a prometer US$ 20 bilhões para proteger a Amazônia e ameaçou o Brasil com retaliações. A fala foi imediatamente respondida por Bolsonaro, que disse não aceitar "subornos", lembra reportagem do UOL.

Segundo especialistas em relações internacionais, uma política ambiental em que há negação do aquecimento global e vista grossa para queimadas e desmatamentos pode, de fato, fazer os Estados Unidos considerarem o Brasil como um vilão, o que teria um forte apelo entre o eleitorado democrata.

Outro sinal de que o Brasil não terá vida fácil com o novo governo é o nome que Biden escolheu para lidar com os assuntos da América Latina. Juan Gonzalez é um crítico da agenda ambiental de Bolsonaro.

Em qualquer relacionamento que Biden tenha com líderes ao redor do mundo, a mudança climática estará no topo dessa agenda, e isso inclui o Brasil.

