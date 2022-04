Brasil deve rejeitar contagem de votos pelas Forças Armadas nas eleições, diz Human Rights Watch

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - Em uma nota divulgada em três idiomas nesta sexta-feira (29), a organização não-governamental Human Rights Watch (HRW) recomendou que as Forças Armadas brasileiras não façam uma contagem paralela de votos das eleições presidenciais de 2022.

A recomendação vem após sucessivos questionamentos por parte do presidente Jair Bolsonaro (PL) que, na última quarta-feira (27), pôs em xeque a contagem do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Sem provas, ele alegou que havia uma sala secreta que, supostamente, decidiria o vencedor do pleito. Bolsonaro disse, ainda, que era o "chefe" das Forças Armadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O presidente Bolsonaro questionou o sistema de contagem de votos do Tribunal Superior Eleitoral sem fornecer nenhuma evidência de irregularidade e atacou o ex-presidente do tribunal, o ministro do Supremo Luís Roberto Barroso", diz o documento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ONG acrescentou que gerir um sistema eleitoral paralelo não é missão, nem competência das Forças Armadas. "Em uma democracia, o sistema eleitoral deve ser administrado e os votos devem ser contados por autoridades civis independentes, e não pelas Forças Armadas, que o próprio presidente Bolsonaro enfatizou estar sob seu comando", pontua o texto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Maria Laura Canineu, diretora brasileira da ONG que atua em diversos países, observou que Bolsonaro criou uma "campanha de desinformação imprudente e perigosa" contra as eleições e os métodos de apuração dos votos - mesmo com eles tendo sido submetidos a um teste acompanhado pelas próprias Forças Armadas, e que concluiu, em fevereiro deste ano, não ter encontrado qualquer tipo de irregularidade.

“O presidente Bolsonaro continua com sua campanha de desinformação imprudente e perigosa contra o sistema eleitoral brasileiro, repetindo alegações infundadas de fraude eleitoral e atacando autoridades eleitorais e judiciais independentes. Ao lançar dúvidas infundadas sobre o sistema eleitoral e propor um sistema alternativo de contagem sob seu controle, o presidente Bolsonaro parece estar preparando as bases para contestar a vontade da população caso não seja reeleito ou até mesmo tentar cancelar a votação. A comunidade internacional deve enviar uma forte mensagem ao presidente Bolsonaro de que qualquer tentativa de subverter o sistema democrático e o Estado de Direito é inaceitável", declarou Canineu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE