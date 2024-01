Brasil e China aumetam para 10 anos validade de vistos entre países

Iniciativa facilitará as viagens, incentivará à promoção de negócios e impulsionará o turismo entre as duas nações edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

AgênciaGov - No contexto da visita ao Brasil do ministro dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China, Wang Yi, foi assinado, nesta sexta-feira (19), em Brasília, acordo entre o Brasil e a China sobre Vistos em Passaportes Comuns.

Quando entrar em vigor, o acordo permitirá que as autoridades consulares dos dois países concedam vistos de até 10 anos de validade, dobrando o prazo máximo de concessão atual. A iniciativa facilitará as viagens, incentivará a promoção de negócios e impulsionará o turismo entre os países.

continua após o anúncio

Em 2023, mais de 37 mil chineses visitaram o Brasil.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: