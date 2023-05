Brasil e Rússia acordam contrato de fornecimento de urânio natural

A empresa estatal russa Rosatom anunciou a assinatura de um contrato de fornecimento de urânio natural com as Indústrias Nucleares do Brasil edit

Sputnik Brasil - A Rússia e o Brasil assinaram um novo contrato para o fornecimento de urânio natural, informou nesta quinta-feira (4) a empresa estatal russa Rosatom.

"Continuamos desenvolvendo a cooperação com a empresa brasileira INB [Indústrias Nucleares do Brasil] no fornecimento de produtos de urânio", disse Kirill Komarov, vice-diretor-geral da Unidade de Desenvolvimento e Negócios Internacionais da Rosatom, durante a assinatura do contrato.

