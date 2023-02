Brasil espera investimentos da Gazprom russa no setor de gás do país, segundo embaixador brasileiro

Apoie o 247

Sputnik - "Conversei com os empresários aqui e ouvi algumas boas ideias sobre a diversificação de nossas exportações para incluir outros produtos. É verdade que as sanções também representam uma oportunidade", disse Baena Soares à agência na feira agroalimentar internacional Prodexpo em Moscou.

Em particular, especificou, o Brasil poderá diversificar seu abastecimento à Rússia através de maquinaria agrícola e oferecer, neste contexto, soluções para a agricultura russa.

A feira Prodexpo é realizada anualmente e este ano abriu suas portas em Moscou, no dia 6 de fevereiro. A edição atual do evento recebe 2.027 empresas de 35 países. Cinco empresas alimentícias participam do estande nacional do Brasil na Prodexpo 2023: Minerva Foods, LP Export, Frankfurt Trading, Beatrice Peanuts e GBC Trading.

Baena Soares indicou que existe atualmente uma porcentagem "ainda pequena" de equipamentos e máquinas que o Brasil já exporta para a Rússia e expressou sua esperança de aumentar o fornecimento de tais produtos. Também crê que isso será importante para terem um comércio ainda mais equilibrado.

Ele observou que o Brasil e a Rússia também podem cooperar na indústria de plásticos, bem como na produção de alimentos para animais de estimação.

"Obtivemos a autorização no ano passado para a exportação de farinhas para a Rússia, que são produtos de origem de reciclagem animal", disse.

Segundo o embaixador, o Brasil tem uma economia bastante competitiva e uma indústria bastante complexa. Também afirmou que estão em condições de substituir muitos exportadores de outros países.

Atualmente, os principais itens das exportações brasileiras para a Rússia são grãos de soja, carne, açúcar, tabaco, amendoim e café, de acordo com o diplomata.

Além disso, o embaixador brasileiro afirmou que o Brasil espera investimentos da empresa de energia russa Gazprom no setor de gás do país.

"Temos um novo quadro legal para o setor de gás brasileiro, estamos esperando investimentos da Gazprom no Brasil para que tenhamos uma presença séria de uma grande empresa russa", disse Baena Soares.

De acordo com os dados da Confederação Nacional da Indústria, os investimentos poderiam chegar a cerca de US$ 29 bilhões (R$ 152,5 bilhões) até 2030 graças à nova lei.

