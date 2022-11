"Brasil está voltando a discutir assuntos de interesse do nosso país e da humanidade", diz Lula

"Nós vamos cuidar da questão climática, dos milhões de brasileiros que passam fome. Vamos investir na educação e no futuro do país", declarou o presidente eleito edit

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou pelo Twitter nesta terça-feira (29) que o Brasil está voltando a discutir temas de interesse nacional, após quatro anos de governo Bolsonaro (PL), que criava crises quase semanalmente.

"O Brasil está voltando a discutir assuntos que são de interesse do nosso país e da humanidade. Nós vamos cuidar da questão climática, dos milhões de brasileiros que passam fome. Vamos investir na educação e no futuro do país. O Brasil voltará a ter dignidade. Bom dia para todos", publicou.

