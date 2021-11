Brasil fecha parceria com Elon Musk para levar internet a áreas remotas e monitorar a Amazônia

Apoie o 247

247 - O governo do Brasil fechou um acordo com a SpaceX, do bilionário Elon Musk, para oferecer internet em áreas remotas do país por meio da tecnologia de satélites de baixa altitude, anunciou o Ministério das Comunicações. De acordo com a pasta, o programa deve começar a ser implantado em 2022.

A parceria será incorporada ao programa Wi-Fi Brasil, e a ideia é que o acesso seja levado a escolas em zonas rurais e à Amazônia.

Os quase 4.500 satélites da SpaceX também podem ajudar a monitorar o desmatamento da floresta amazônica.

"O nosso objetivo é levar internet para áreas rurais e lugares remotos, além de ajudar no controle de incêndios e desmatamentos ilegais na floresta amazônica", disse o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que se reuniu com Musk em Austin, no Texas, na tarde desta segunda-feira (15).

"Com melhor conectividade, podemos ajudar a garantir a preservação da Amazônia e evitar que haja desmatamento ilegal", disse Musk em vídeo divulgado por Faria.

