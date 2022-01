Brasil foi país em que mais se matou pessoas trans no mundo em 2021, mostra relatório

No ano passado, 140 transexuais e travestis foram vítimas de homicídio edit

247 - Pelo menos 140 pessoas trans foram assassinadas no Brasil só em 2021, sendo 135 travestis e mulheres transsexuais e cinco homens trans, segundo o dossiê “Assassinatos e violências contra travestis e transexuais brasileiras em 2021”, divulgado pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais (Antra) nesta sexta-feira (27). O lançamento do relatório precede o Dia da Visibilidade Trans, nesse sábado (28).

"A cada 10 assassinatos de pessoas trans no mundo, quatro ocorreram no Brasil. Somos o país que mais reporta assassinatos de pessoas trans no mundo", diz o documento.

Em 2021, mais da metade das pessoas assassinadas tinha entre 18 e 29 anos. 81% eram travestis ou mulheres trans pretas e pardas e 78% eram profissionais do sexo.

O estado onde mais morreram pessoas trans no ano passado foi São Paulo (25), seguido da Bahia (13) e do Rio de Janeiro (12). O relatório chama atenção para a subnotificação desses assassinatos seja por falta de informações sistematizadas nos estados, subnotificação estatal ou apagão de dados públicos.

A média de assassinatos no Brasil entre 2008, quando contabilização começou, e 2021, é de 123,8. Só entre 2017 e 2021, 781 pessoas trans foram assassinadas. O relatório da Antra teve coordenação, pesquisa e análise de Bruna Benevides.

