Brasil importa energia de Uruguai e Argentina para auxiliar região Sul

247 - O Brasil importou uma quantidade recorde de energia elétrica do Uruguai e da Argentina no último sábado (10). Foi adquirida uma média de 2.750 megawatts, sendo 2.200 MW da Argentina e 550 MW do Uruguai, informa a coluna de Lauro Jardim, no Globo.

A região Sul do país foi a destinatária da importação. A quantia comprada é suficiente para abastecer 5,6 milhões de residências no mês.

De acordo com o governo federal, a importação, que teve início no último dia 3, seguirá até esta sexta-feira (16), quando a necessidade de retomar o processo será avaliada.

O Brasil atravessa uma forte crise hídrica, a pior dos últimos 91 anos, que prejudica o abastecimento das hidrelétricas e leva à possibilidade real de racionamento. Jair Bolsonaro assinou uma MP em 28 de junho para a adoção de "medidas emergenciais" com o objetivo de evitar um apagão.

