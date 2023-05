Brasil intensificará remoção de invasores de terras indígenas após assassinato de Ianomâmi

Apoie o 247

Reuters - O Brasil aumentará os esforços para remover o restante dos garimpeiros de terras indígenas após um ataque a tiros por invasores que matou um indígena Ianomâmi e deixou outros dois gravemente feridos, disse o Ministério dos Povos Indígenas neste domingo (30).

Um homem foi morto e outros dois ficaram gravemente feridos por garimpeiros no ataque de sábado no território Ianomâmi, onde as autoridades estão expulsando garimpeiros ilegais que invadiram a maior reserva indígena do Brasil, do tamanho de Portugal.

“Continuaremos a operação para retirar todos os garimpeiros que ainda estão lá ilegalmente”, disse a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara.

Ela disse que 75% a 80% dos mais de 20 mil garimpeiros que invadiram a reserva foram despejados, e os que ainda estão lá resistem com mais violência à remoção.

“Eles têm que entender que têm que sair e que o Estado não vai desistir de despejá-los”, disse a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

"Vamos intensificar a operação", disse ela, acrescentando que as forças armadas podem ser mobilizadas para terminar o trabalho.

Marina disse que 300 garimpos foram desmantelados, 20 aviões e um helicóptero destruídos por agentes do Ibama.

