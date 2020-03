Brasil irá repatriar 1500 turistas que ficaram retidos com o fechamento das fronteiras no exterior

O Brasil irá trazer de volta cerca de 1500 turistas brasileros que ficaram retidos com o fechamento das frontreiras no exterior. Desses, 883 se econtram em Portugal edit

247 - Cerca de 1.500 turistas brasileiros que estão retidos no exterior, em função do fechamento de fronteiras e outras medidas adotadas para frear a expansão dos casos de coronavírus deverão embarcar de volta para o Brasil até domingo.

Além das 883 pessoas que se encontram em Portugal, 410 virão do Peru e 203 do Marrocos.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "no caso específico de Portugal, a ação é coordenada pelo Ministério do Turismo, em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores e as empresas aéreas Azul e TAP. Os brasileiros que estão no Peru começam a voltar em voos da Gol e da Latam nesta sexta-feira. Já aqueles que estão no Marrocos serão transportados exclusivamente pela Latam, em um voo financiado pela "Rede Record".

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio disse: "neste momento de incertezas, nosso compromisso é trazer de volta ao nosso país os milhares de brasileiros que estão em outros países, muitos a turismo, e que nesse momento precisam do apoio do governo federal. Tenho convicção de que seremos bem sucedidos nesta valorosa missão"