Brasil não tem nenhuma universidade entre 200 melhores do mundo, diz ranking

247 - Nenhuma instituição brasileira está entre as 200 melhores do mundo. A Universidade de São Paulo (USP) é a melhor colocada, ficando entre a 201ª e a 251ª posição no ranking. Foi o que apontou a Times Higher Education (THE) nesta quarta-feira (2) seu ranking anual das melhores universidades do mundo.

A universidade paulista melhorou sua classificação em relação ao ano passado, assim como a Universidade de Campinas (Unicamp), que agora está entre a 401ª e a 500ª posição. O relato foi publicado pela CNN Brasil.

A THE destacou o avanço de instituições asiáticas. A Universidade Tsinghua, da China, subiu três posições neste ano e está agora em 20ª no ranking. O país dobrou o número de instituições no top 100, de três para seis. De acordo com a Times, a receita média de pesquisa do país asiático é maior do que a dos Estados Unidos pela primeira vez.

