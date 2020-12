Brasil perde cinco posições no ranking mundial de Desenvolvimento Humano

247 - O Brasil caiu cinco posições no ranking de Índice de Desenvolvimento Humano em 2019, quando comparado ao ano anterior, passando do 84º lugar para 79º. O resultado consta no Relatório de Desenvolvimento Humano, do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD), divulgado nesta terça-feira (15).

Considerando os 189 países analisados, o Brasil ocupa agora a posição 84, em vez de 79, que ocupava em 2018, informa o G1.

A média brasileira é menor do que a da Argentina, Uruguai e Colômbia e do também sul-americano Chile, superando apenas a do Paraguai.

