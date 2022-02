Brasil pode rever posição de neutralidade e condenar a Rússia

Espera-se para esta quinta-feira (24) o anúncio da posição do Brasil diante do agravamento do conflito na Ucrânia edit

247 - O governo brasileiro considera rever sua posição de neutralidade em relação ao conflito na Ucrânia e passar a condenar as ações da Rússia na região do Donbass, segundo fontes do Itamaraty e do Palácio do Planalto.

Nas últimas horas, a pressão externa para que isso ocorresse se ampliou e o Brasil passou a considerar essa possibilidade. Um dos caminhos seria ser signatário, junto com outros países, de resoluções de órgãos multilaterais. Seria uma maneira de evitar tomar uma posição isolada condenando a ação, informa a CNN.

