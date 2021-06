Brasil recebe primeiro lote com 1,5 milhão de doses da vacina da Janssen

247 - O avião com doses de vacinas da Janssen aterrissou na manhã desta terça-feira no aeroporto internacional de Guarulhos (SP), trazendo 1,5 milhão de doses do primeiro imunizante a ser utilizado no Brasil que necessita de apenas uma dose para completar o esquema vacinal.

"Essa vacina tem uma vantagem de ser dose única. E, com isso, conseguimos avançar no nosso programa de imunização", disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em pronunciamento no aeroporto.

O lote é metade do que estava previsto para chegar na semana passada, quando o Ministério da Saúde chegou a anunciar que três milhões de doses seriam enviadas ao Brasil.Segundo reportagem do portal UOL , em audiência no Senado, o ministro não explicou por que a previsão inicial não se concretizou.

O ministério pontua que o imunizante teve sua validade estendida, passando de três para quatro meses e meio. Com isso, as doses recebidas hoje poderão ser utilizadas até 8 de agosto. A validade original era até 27 de junho.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.