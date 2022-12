Brasil registra 2 mil armas por dia para CACs na reta final do governo Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A proximidade do final do governo Jair Bolsonaro (PL) resultou em uma verdadeira corrida armamentista no Brasil. “Mais de 2 mil armas foram registradas por CACs (categoria que reúne caçadores, atiradores e colecionadores) por dia, em média, entre setembro e novembro deste ano. O índice mais que dobrou na comparação com o período de janeiro a agosto, quando a média não chegava a 870 registros diários”, destaca a coluna do jornalista Carlos Madeiro, no UOL.

Segundo a reportagem, os registros de armas de fogo inseridos no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (Sigma) chegaram a 184 mil nos últimos três meses. O número corresponde a uma média mensal de 61,4 mil novas armas. Até o mês de agosto, a média mensal de registro era de 26 mil novas armas de fogo. Dados do Exército apontam que entre janeiro e novembro foram realizados 391,3 mil novos registros.

“No total, o Exército informou que existiam 1.731.295 armas de fogo registradas no Sigma até agosto. Os números levam em conta a expedição de CRAFs (certificados de registro de arma de fogo) por CAC. O sistema, porém, não permite diferenciar o registro de arma nova ou renovação de registro de alguma já existente —armas podem ser transferidas entre acervos e podem ganhar novo registro”, destaca a reportagem.

O arsenal nas mãos de civis explodiu após o governo Bolsonaro estimular a aquisição e publicar uma série de decretos e portarias que flexibilizaram o acesso a armas de fogo e munições. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), promete um “revogaço” das políticas de incentivo à compra de armas e munições por civis, além de estimular o desarmamento.

