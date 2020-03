Brasil registra 76 casos confirmados de coronavírus e SP tem o maior número de infectados

O país ainda tem 1.427 casos suspeitos e outros 1.156 foram descartados. O novo balanço traz pela primeira vez o registro de casos confirmados em Pernambuco e no Paraná. Mas São Paulo é o estado com maior número de infectados edit

247 - Às 16h20 desta quinta-feira (12), o Ministério da Saúde informa que o Brasil já registra 77 casos confirmados de novo coronavírus. Na quarta-feira (12), o país registrava 52 caos.

O novo balanço traz pela primeira vez o registro de casos confirmados em Pernambuco e no Paraná. O estado com maior número de casos é São Paulo, com 41 pacientes infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), agente causador da doença Covid-19.

O país ainda tem 1.427 casos suspeitos e outros 1.156 foram descartados.