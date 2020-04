Brasil registra primeiro caso de infecção pela covid-19 entre a população indígena

247 - O primeiro caso de infecção entre indígenas no Brasil foi confirmado nesta quarta-feira (1) pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). A paciente, uma jovem de 19 anos da etnia Kokama, reside na aldeia de São José, no município de Santo Antônio do Içá, a cerca de 250 quilômetros da fronteira com a Colômbia, e atua como agente de saúde em aldeias da região.

Segundo reportagem do jornal O Globo, até então a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) não tinha nenhum registro entre os povos nativos do Brasil. Ao todo, o município de Santo Antônio do Içá, já contabiliza quatro casos confirmados da covid-19. Um dos casos positivos e de um médico que viajou aos estados do Paraná e Santa Catarina. A jovem indígena teve contato com o profissional de saúde.

Os outros dois casos são de dois homens, com idades de 38 e 45 anos. Santo Antônio do Içá possui cerca de 25 mil habitantes e registra 54 casos suspeitos de contaminação pelo novo coronavírus.

O Brasil 247 quer a sua ajuda para tomar decisões importantes. Participe da pesquisa